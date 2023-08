Principio d'incendio nella notte a Gorizia: una persona all'ospedale

GORIZIA - Scoppia un incendio nella notte a Gorizia e una persona viene soccorsa dopo aver inalato il fumo. E' successo 2:00 circa di oggi, martedì 1° agosto, in via Morelli. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento il principio d'incendio utilizzando un estintore idrico, poi hanno messo in sicurezza tutto l'alloggio verificando con l'ausilio della termocamera che non vi fosse qualche focolaio nascosto e, con apposita strumentazione, che non vi fossero residui di fumi nocivi prodotti dalla combustione. L'unica persona che si trovava all'interno dell'appartamento è stata presa in carico dal personale sanitario e accompagnata all'ospedale per i controlli del caso.