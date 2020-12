I prodotti del Carso sbarcano in città: le iniziative natalizie del Gal

Il consorzio GAL Carso - LAS Kras assieme a una serie di imprese e associazioni rurali, propone alla città, per questo periodo natalizio, di riempire Trieste con le storie e i prodotti di chi si prende cura dei nostri campi e del nostro paesaggio. Da qua al 31 dicembre sono in programma tre azioni dedicate all’incontro tra cittadini e produttori agricoli e sono tutte basate sul portale www.trieste.green.

Consegna a domicilio a Trieste dei cibi e dei vini da Carso e Istria

In questi giorni, su www.trieste.green, è stato messo online il nuovo e-commerce dei prodotti locali. Si tratta in tutti i casi di primizie artigianali, prodotte sostenibilmente, spesso lottando contro la dura pietra nostrana. Tra i vari prodotti consegnabili a domicilio ci sono: vini fermi e frizzanti, formaggi, salmone, cosmetici, tisane, mieli, oli extravergine, carni, salumi e box regalo.

Un pranzo natalizio a chilometro zero nell’antico caffè asburgico

Sabato 19 e domenica 20, i triestini sono invitati a un pranzo d’eccezione basato su cibi e vini locali, creato dallo chef Matija Antolović per l’Antico Caffè San Marco di Trieste. Il menù è strettamente locale e i posti limitati. Bisogna prenotarsi via telefono o whatsapp al numero 040-0641724 o via e-mail scrivendo a info@caffesanmarco.com. Ulteriori informazioni a questo link.

Talk show digitale: "Terra è libertà"

In diretta video, dall’Antico Caffè San Marco verrà diffuso via internet l’ultimo talk show della rassegna ‘Farmer & Artist’. Il tema questa volta è “Terrà è libertà”, ovvero uno dei valori cari ai nostri agricoltori: la ricerca di una pace e di una indipendenza economica basata sulla terra. Dalle ore 18 alle 19 di giovedì 17, gli agricoltori Zidarič, Kojančič, Cacovich e Zahar saranno moderati dallo scrittore e sommelier Matteo Bellotto e dalla sommelier Silva Piuca, non prima di essere introdotti da Robi Jakomin, presidente di Onav. Il talk show sarà disponibile in diretta sui canali di Trieste.Green su Facebook e su YouTube.