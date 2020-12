Progetto di Russo, oltre 800 adesioni ma nella "società civile" fioccano già le polemiche

Nonostante i pompieri, le rassicurazioni e le oltre 800 firme in 24 ore, sulla discesa in campo di Francesco Russo nascono le prime polemiche. È lo stesso consigliere attualmente in forza al Partito Democratico a sgomberare il campo sui dietrofront, sulle personali incomprensioni e su quelle che sembrerebbero defezioni dell'ultimo (anzi del primo) minuto forse innescate da un presunto timore di esporsi politicamente. Al netto delle posizioni e degli schieramenti, Russo ha pubblicato un post dopo il cortocircuito scatenato dal qui pro quo con alcuni esponenti della "società civile" (Gialuz e Metullio su tutti, anche se voci parlano anche di altri personaggi pubblici) e per mandare un messaggio pubblico all'insegna del "grazie ma così non mi servite". Russo ha buttato giù anche un po' di delusione personale a causa della polemica, senza però rinunciare alle critiche: " Chi, invece, questo coraggio improvvisamente lo ha perso, ha fatto bene a sfilarsi" frase indirizzata ai rinunciatari che però sostengono di essere stati vittime di un vero e proprio fraintendimento, se non addirittura di un gioco non così pulito.

"Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Uscirne tutti insieme è politica. Uscirne da soli è avarizia” ha scritto Russo definendole le parole che "descrivono bene cosa rappresenta per me Punto Franco. E riassumono l’essenza di un appello in cui c’è voglia di futuro e tanta passione per Trieste. Ma non una parola di attacco o di divisione. Forse è per questo che in meno di 24 ore è stato sottoscritto da oltre 800 persone. Voglio ringraziare di cuore tutti quelli che hanno avuto il coraggio di fare un passo avanti". Per quelli che avrebbero cambiato idea, o vittime di un gioco "sporco", le porte di Punto Franco sembrano essersi già chiuse. Sì, la campagna elettorale è proprio iniziata.