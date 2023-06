Tra le proprietà di Berlusconi due immobili a Trieste, lasciati in eredità da un pittore

TRIESTE - Tra le proprietà di Berlusconi ci sono due immobili a Trieste: un appartamento di 90 metri quadrati in via dei Berlam in zona strada del Friuli e un atelier in viale XX Settembre. Si tratta di un lascito del pittore triestino Glauco Dimini che, alla sua morte, nel 2015, ha deciso di lasciare in eredità le sue proprietà al Cavaliere. L'appartamento di via Berlam sarebbe stato venduto, mentre rimane nelle disponibilità di Berlusconi l'in viale XX Settembre 54 nei pressi del teatro stabile Rossetti. Si tratta proprio del luogo dove Dimini lavorava e realizzava i suoi quadri. Grande estimatore del fondatore di Forza Italia il pittore aveva spedito, in vita, alcuni omaggi ad Arcore, così come al principe Emanuele Filiberto. Tuttavia per l'ex premier l'ammirazione era così grande da destinare il suo appartamento e il suo studio al già corposo patrimonio immobiliare del Cav, che ora sarà distribuito tra gli eredi.