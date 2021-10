In 10 mila contro il green pass: tensioni davanti alla sede della Rai

Circa 10mila persone (dati della Questura), 20 mila per gli organizzatori, sono scese in piazza per protestare contro il green pass. La marcia partita da largo Riborgo questa volta ha visto anche la partecipazione dei portuali. Agli slogan contro la certificazione verde a favore della libertà, si sono aggiunti cori contro Speranza, Draghi, Burioni, Salvini, Figliuolo, Letta, Conte e il prefetto Valenti, che ha imposto loro di non proseguire oltre piazza Oberdan.

Sono state diverse le persone che, nel corso della protesta, hanno voluto far sentire la propria voce: c'è chi ha espresso la propria paura e le proprie titubanze nei confronti dei vaccini e chi ha dichiarato pubblicamente di aver lasciato il proprio posto di lavoro perchè ritiene che la recente normativa sia ingiusta e causa di disuguaglianze.

La manifestazione, iniziata in maniera pacifica, si è accesa di fronte alla sede della Rai, dove alcune frange estremiste della destra e della sinistra hanno iniziato ad inveire e a lanciare uova e bottiglie di vetro e di plastica contro i poliziotti in assetto anti sommossa schierati davanti all'edificio. Dopo diversi momenti di tensione, le acque si sono calmate e i poliziotti hanno tolto i caschi tra gli applausi dei manifestanti. Anche oggi non sono mancati insulti ai giornalisti: sono state urlate parole come "venduti" e "servi dei servi" e, all'accendersi di una luce all'interno dell'edificio, i presenti hanno alzato il dito medio. La protesta si è quindi conclusa in piazza Oberdan.