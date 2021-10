Il presidio No Green Pass in piazza Unità si “sgonfia”: sul posto alcune decine di persone (VIDEO)

In piazza Unità stazionano ora poche decine di persone, divani e accampamenti sono stati portati via. In mattinata la Polizia ha invitato i pochi manifestanti rimasti "accampati" in piazza ad andarsene e il personale dell’Italspurghi è intervenuto per ripulire la piazza dai bivacchi dei giorni scorsi. Tra le persone rimaste, i più sposano la linea di Stefano Puzzer: nessuna manifestazione o corteo a Trieste per non dare modo agli eventuali infiltrati violenti di screditare la protesta contro il certificato verde e creare problemi di ordine pubblico. Un manifestante arrivato dalla Lombardia sta tentando di radunare alcune persone parlando al microfono, con una cassa portatile, per spingerli a continuare la protesta. Inutili i tentativi di dissuasione da parte di altri No Green Pass, che parlano invece di una manifestazione autorizzata a Udine, sostenendo la veridicità delle voci che parlano di possibili infiltrazioni Black Bloc. Sembrerebbe che alcune persone stiano comunque arrivando da fuori regione, ma i numeri non sembrerebbero consistenti.

Nel video due donne intonano una canzone contro il Green Pass dedicata ai portuali di Trieste