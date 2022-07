Stefano Puzzer si candida con Italexit

Stefano Puzzer sarà candidato con Italexit di Gianluigi Paragone alle prossime elezioni: lo dichiara lo stesso Paragone in un video sul suo profilo Facebook. Il leader della protesta dei lavoratori portuali nell'autunno del 2021 e poi del movimento No Green Pass sarà affiancato anche da Andrea Donaggio e Franco Zonta del comitato 'La gente come noi'. "Abbiamo preso quei ragazzi che alcuni mesi fa si sono ritrovati con il getto dell'idrante addosso - ha annunciato Paragone -. Il nostro amico Stefano Puzzer, insieme ad Andrea e Franco, sta con noi. La 'gente che non molla mai' sta con noi".