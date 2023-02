Vasto incendio in Ciceria, fiamme visibili da Trieste

TRIESTE - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nella zona di Rakitovec, nella Ciceria slovena. A causa del forte vento di bora, l'incendio è divampato, fino ad essere visibile dalla città di Trieste. Sul posto, secondo quanto riportato dal Primorske Novice, i vigili del fuoco di Capodistria. Non si conoscono le cause del rogo, né se siano coinvolte persone. La notizia è in aggiornamento.