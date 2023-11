Rapina un negozio al Giulia, poi ferisce gli agenti di polizia locale: in manette 43enne

TRIESTE - Ruba i soldi dalla cassa di un negozio al Giulia, poi aggredisce gli operatori di polizia locale fino a procurare loro delle ferite. Il presunto rapinatore è stato colto in flagrante nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa dalla pattuglia dei Nis della polizia locale, che si trovava in via Bonomo per controlli programmati dell'area. Il degrado della via, infatti, è stato spesso oggetto di lamentele da parte dei residenti. Gli agenti, in quell'occasione, hanno sentito dei rumori provenire dal centro commerciale e subito dopo hanno visto uscire trafelato un uomo (V.V., 43enne, lituano senza fissa dimora), seguito da una donna che chiedeva aiuto a gran voce.

Gli agenti hanno fermato V.V. e hanno ricostruito sommariamente la dinamica dei fatti: pare che l'uomo, approfittando di un momento propizio, avesse aperto la cassa di un negozio e sottratto tutto il denaro custodito. Accortasi del furto la commessa gli si è parata davanti per bloccarlo e fargli restituire il denaro, ma questi l'ha spintonata facendola cadere a terra e puntando a gran velocità all'uscita laterale del Centro, dove si trovava la Polizia Locale. Durante la perquisizione gli operatori hanno trovato nella tasca del giubbotto un coltello a serramanico e, occultato negli slip, il denaro probabilmente rubato poco prima.

Gli elementi raccolti a suo carico sono stati sufficienti per condurlo in caserma. A quel punto, però, l'uomo ha reagito violentemente sputando in direzione degli agenti e colpendoli con calci e pugni, tanto da costringerli ad usare lo spray urticante per contenerlo. In caserma è stato formalizzato l'arresto per rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. In seguito alla colluttazione gli operatori hanno riportato lesioni tali da dover ricorrere alle cure mediche. Il denaro sottratto è stato restituito al negozio.