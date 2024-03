Rapina oltre confine: ladri entrano in casa e feriscono l'inquilino

ISOLA - Una rapina in casa oltre confine, a meno di venti chilometri da Trieste, nella zona di Sareda, vicino a Isola. Almeno due rapinatori sono entrati in casa della vittima, un uomo, che è stato aggredito e ferito in maniera seria ma non è in pericolo di vita. Sono stati rubati diversi oggetti e una grossa somma di denaro. E' successo nella mattinata di ieri, mercoledì 27 marzo, in una zona residenziale. Indaga la polizia di Capodistria.