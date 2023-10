"Ratti e cimici dei letti a Ponziana", botta e risposta tra Ater e Adesso Trieste

TRIESTE - "Appartamenti infestati dalle cimici da letto, in alcuni casi addirittura da cinque mesi, mentre tutta l’area, complice anche lo sfalcio troppo sporadico degli spazi verdi, è ormai invasa da ratti che entrano negli spazi comuni e negli alloggi". E' la situazione descritta da Adesso Trieste nel comprensorio Ater di Ponziana, dove alcuni residenti hanno segnalato una serie di problemi di natura igienico-sanitaria

"La situazione raccontata oggi è stata più volte segnalata dagli inquilini stessi tramite i canali preposti, ma non è mai stata risolta - commenta Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale - Ci sembra assurdo dover convocare una conferenza stampa perché un problema del genere venga affrontato senza che chi di competenza lo sminuisca o addirittura ne attribuisca le responsabilità agli inquilini degli alloggi popolari, con un inaccettabile scaricabarile".

"Porteremo la questione anche in Consiglio Regionale - aggiunge Giulia Massolino, Consigliera Regionale del Patto per l’Autonomia -, chiedendo conto di questa situazione specifica e in generale delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi e delle strutture Ater. Su questi temi segnaliamo un silenzio assordante da parte della Giunta Fedriga, che non ci ha risposto in precedenza su un’altra interrogazione che chiedeva conto della consistenza del patrimonio immobiliare di Ater anche per fare luce sui numerosi appartamenti sfitti e non assegnati nella nostra città".

Non si fa attendere la replica di Ater, che dichiara di aver già ricevuto "segnalazioni da Asugi e da inquilini mediante raccolta firme, nel periodo da luglio a settembre 2023. sono stati disposti successivi interventi di derattizzazione nella zona di Ponziana, che hanno comportato la posa di complessivi 135 erogatori di esche. L’intervento è ancora in corso, con costante monitoraggio delle esche da parte della ditta incaricata del servizio".

Riguardo alle cimici dei letti, Ater dichiara che l'infestazione è "verosimilmente originata da un alloggio limitrofo di proprietà di privati, premesso che da Regolamento aziendale e codice civile gli interventi all’interno degli alloggi locati sono a carico dei conduttori, in considerazione della mancata efficacia degli interventi effettuati dall’inquilina e a seguito di sua richiesta, è stata presa in considerazione la gestione Ater di un intervento con azoto liquido, da eseguirsi contemporaneamente nei due alloggi con costi da rendicontare a locataria e proprietario, previa loro approvazione della spesa".

L'ente parla anche di una disinfestazione da blatta orientalis presso uno stabile specifico e, riguardo gli sfalci del verde, "nel corso della stagione ne sono contrattualmente previsti tre, con costi a carico degli inquilini e proprietari: aumentarne la frequenza comporterebbe una conseguente incremento delle spese addebitate. Attualmente è in corso il terzo taglio del verde in tutto il lotto che comprende Ponziana da parte dell’affidatario del servizio. Da contratto, tale intervento deve concludersi entro la fine di ottobre".