Reddito di cittadinanza: "Il Centro per l'impiego non segnala chi non si presenta ai colloqui"

Percepivano il reddito di cittadinanza, ma quando veniva loro fissato un colloquio al Centro per l'impiego non si presentavano. Per loro nessuna decurtazione della rata. E' quanto emerso da un servizio di Piazza Pulita, che ha fatto luce sulla questione interpellando proprio un ex navigator triestino. "Secondo i miei dati - ha dichiarato -, almeno il 15% dei percettori del RDC non si presentava agli appuntamenti al Centro per l'impiego, senza fornire un giustificato motivo". L'ex navigator in questione è Lorenzo Clarich, il cui contratto è stato rescisso nel giro di 10 giorni senza motivazioni: “Casualmente mi hanno rescisso il contratto 10 giorni dopo aver ricordato al cpi che doveva segnalare all'Inps i beneficiari di cui si erano perse le tracce". Il compito di segnalare all'inps quelle persone, come evidenziato da Clarich, spetta al Centro per l'impiego. Un'azione che va intrapresa entro 10 giorni lavorativi per procedere in seguito alla prima decurtazione del sussidio. Qui il link al servizio.

