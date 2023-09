Regeni: evento con letture il 20 settembre, giorno dell’udienza

TRIESTE - Un evento per ricordare Giulio Regeni nel giorno dell'udienza della Consulta, mercoledì 20 settembre. Alle ore 12, Articolo 21 Fvg e la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin aderiscono all’appello lanciato dalla famiglia Regeni e dall’avvocata Ballerini e invitano la stampa e tutte le persone che confidano nella Giustizia nella sede della Fondazione Luchetta in via Valussi 5 per sintonizzarsi con il popolo giallo e leggere ad alta voce qualche passo del libro “Giulio fa cose” (Einaudi, 2020). In questa giornata la Corte Costituzionale ha fissato l'udienza sul tema sollevata dal Tribunale di Roma relativa all'assenza degli imputati (i quattro 007 egiziani) imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. La Consulta dovrà decidere se continuare con il procedimento e superare la stasi processuale.