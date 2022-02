Locali chiusi all'una di notte e niente vetro: le regole per il Carnevale di Muggia

Sicurezza e rispetto delle norme sul Covid. Sono queste le due parole d'ordine alla base delle due ordinanze emanate dal sindaco Polidori d'intesa con la Prefettura in occasione del Carnevale muggesano. Come spiegato nei testi, i provvedimenti sono stati disposti in quanto, nonostante le celebrazioni siano state posticipate al mese di giugno 2022, la festività "potrebbe comunque attirare un notevole afflusso di persone nel centro storico".

Le regole

Nel dettaglio, dal 26 febbraio al primo marzo nel centro storico e nelle zone limitrofe è vietato:

vendere alcolici e superalcolici per asporto dalle 14 in poi

somministrare superalcolici dalle 14 alle 6

consumare superalcolici su pubblica via dalle 14 alle 6

Dal 24 febbraio al 2 marzo, sempre nel centro storico e nelle zone limitrofe, saranno validi i seguenti provvedimenti:

divieto di importare, detenere e circolare, dalle ore 12:00 fino alle ore 6:00, bottiglie o contenitori di qualsiasi materiale (vetro, plastica, latta e similari) indipendentemente dal contenuto degli stessi, fatto salvo l'uso dei bicchieri non frangibili

dalle ore 12 alle 19 è consentito ai soli residenti maggiorenni il trasporto per uso domestico di bibite analcoliche

Dal 24 febbraio al primo marzo bar e locali del centro storico e delle zone limitrofe dovranno:

rispettare il divieto di fare musica fuori dal locale e su tutti gli spazi pubblici

utilizzare bicchieri non frangibili

chiudere non oltre l'una di notte

Provvedimenti provvisori di modifica della viabilità

Di seguito riportiamo i divieti di transito istituiti nel periodo di Carnevale.