Accattonaggio, ubriachezza e controlli anti-Covid: 55 sanzioni e 14 denunce dei Nis a febbraio

Controlli anti-Covid, perlustrazioni delle Rive contro i parcheggiatori e venditori abusivi, e il contrasto di fenomeni come l'accattonaggio molesto e ubriachezza. Questo, e molto altro, fra le attività che emergono dal report del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, attivo anche nella prevenzione e nel contrasto del degrado urbano con il supporto costante alle Guardie giurate. Nel mese di febbraio 2021 sono 55 in totale le sanzioni, 14 le denunce.

Il resoconto

• 33 sanzioni per mancato rispetto delle norme antiCovid: 4 per omesso uso della mascherina sull'autobus o all'aperto in luoghi frequentati; 3 per consumazione di alimenti e bevande nei pressi dell'esercizio; 3 per mancata distanza di sicurezza di un metro dalle persone; una ad un ristoratore che effettuava servizio per asporto ma non impediva il consumo sul posto; 7 per consumo di cibo e bevande dopo le ore; 9 per spostamento non motivato da necessità; una per entrata in territorio italiano senza tampone o quarantena; 5 per spostamento regionale non motivato da necessità.

• 7 sanzioni per accattonaggio molesto: tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento. Sono state accertate in: via Battisti, 3 in strada di Fiume, via Giulia, Volti di Chiozza, 1 in largo Barriera, 1 in via Coroneo e 1 in viale XX Settembre;

• 3 sanzioni per vendita senza licenza con sequestro della merce e relativi allontanamenti accertate in: piazza Unità d'Italia e via Locchi;

• 4 sanzioni per aver lasciato rifiuti di piccole dimensioni in pineta di Barcola;

• 2 sanzioni per vendita con licenza in zona vietata e relativi allontanamenti: 1 in piazza Cavana e 1 in piazza Unità d'Italia;

• 2 sanzioni per conduzione cane senza guinzaglio: 1 in piazza Oberdan e 1 in largo Bonifacio;

• 1 sanzione per inosservanza ad adottare misure atte a impedire l'occupazione di uno stabile in sant'Anastasio;

• 1 sanzione per aver omesso la pulizia di un'area scoperta in via sant'Anastasio;

• 1 sanzione per fumo in area verde nel parco della Rimembranza;

• 1 sanzione ad un parcheggiatore abusivo con relativo allontanamento in piazzale Straulino;

• 9 denunce per ubriachezza, in un caso anche con allontanamento: 1 in largo Bonifacio, 1 in via Montorsino, 3 in piazza Venezia, 2 in Ponterosso, 1 in via Ghega e 1 in via Paduina;

• 2 denunce per aver rifiutato di fornire le generalità;

• 1 denuncia per invasione di terreni o fabbricati;

• 1 denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

• 1 denuncia per imbrattamento.