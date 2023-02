Bivacco in via Battisti e sequestri di droga: il report dei Nis

TRIESTE - Sono 14 le violazioni contestate dal Nucleo interventi speciali della polizia locale in gennaio, tra queste due sanzioni per ubriachezza, due per detenzione di sostanza stupefacente e sequestro, uno per porto d'armi o di oggetti atti ad offendere e sequestro di due coltelli. Nel report di gennaio dei Nis figurano anche nove sanzioni al regolamento di polizia urbana di cui una per bivacco in via Battisti, una per imbrattamento edificio, una al proprietario d'immobile che non adottava le misure necessarie a impedire l'accesso da parte di terzi e sei per mendicità (via Rossini, via Carducci, largo Barriera, largo Roiano), con allontanamento. In tre di questi casi c'è stato anche il sequestro dei proventi.