Caso Resinovich, a Milano è il giorno dell'autopsia bis

MILANO - L'autopsia sul cadavere di Liliana Resinovich è in corso presso l'Istituto di medicina legale di Milano. La salma della sessantatreenne scomparsa dalla sua abitazione di via Verrocchio a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta all'interno di due sacchi il 5 gennaio 2022 in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni è stata riesumata il 13 febbraio scorso. Dal cimitero di Sant'Anna è quindi stata trasportata direttamente nel capoluogo lombardo, dove l'anatomopatologa Cristina Cattaneo guiderà l'esame autoptico bis. L'esame è stato ordinato dalla procura giuliana.

L'esame: su cosa si potrebbe concentrare

La Cattaneo dovrà stabilire le possibili azioni violente compiute nei confronti della vittima e riuscire ad individuare con precisione la corretta datazione del decesso. Secondo la prima autopsia, quella svolta dal medico legale Fulvio Costantinides, la Resinovich risulterebbe essere deceduta tra le 48 e le 60 ore precedenti al ritrovamento del corpo, ovvero tra il 2 e il 3 gennaio. Sciogliere le perplessità in merito a questa prima indicazione sulla morte - assieme all'assenza di un avanzato stato di decomposizione - potrebbe lasciar spazio ad una svolta nel caso. Ma al di là della datazione del decesso (che rimane comunque un punto importante da chiarire), l'esame della Cattaneo è chiamato a fugare i dubbi anche in relazione al possibile raffreddamento del corpo. L'anatomopatologa di fama nazionale ha assunto il ruolo di consulente di diverse procure nei casi di Yara Gambirasio, Elisa Claps e Stefano Cucchi.