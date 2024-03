Liliana rimase incinta di Sterpin, spunta l'intercettazione

TRIESTE - Secondo una intercettazione diffusa dall'Ansa Liliana Resinovich rimase incinta di Claudio Sterpin nel 1990 o 1991, ma dai documenti di indagine i due accessi alla clinica ginecologica dell'ospedale Maggiore di Trieste avvengono il 2 ottobre 1985 e il 3 febbraio 1993 per due interventi di isterosuzione (tecnica abortiva tra le più utilizzate per l'interruzione di gravidanza). L'intercettazione ambientale e pubblicata dall'agenzia avrebbe visto un incontro di Sebastiano Visintin con un'altra persona in cui lo stesso marito avrebbe raccontato il fatto. Secondo la consulente della famiglia Resinovich Gabriella Marano, "valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio" fa capire che "Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio".

I due casi di interruzione di gravidanza

Ma al di là delle "carte" da giocare per tenere vivo il caso, sono i dettagli a fare la differenza. Il primo aborto viene richiesto al dottor Adriano Purini già il 20 settembre 1985. Il medico invita Liliana a desistere. Si ripresenta il 23 settembre (tre giorni dopo). Liliana ha 27 anni. Nel secondo caso la richiesta al dottor Purini arriva il 27 gennaio 1993. In entrambi i casi sul fascicolo sanitario si legge che Liliana si dichiara "nubile". Nel 1993 ha 34 anni. In questo referto c'è un dettaglio che potrebbe saltare all'occhio ed eventualmente andare nella direzione della presunta gravidanza del 1990 o 1991. Alla voce gravidanza viene prima trascritto il numero 2, che poi viene corretto col il numero 1.

Le omissioni

A quale interruzione di gravidanza quindi si riferirebbe quella emersa dall'intercettazione ambientale? Quella del 1985 o del 1993? Ce ne sarebbe stata anche una terza tra il 1990 e il 1991? Elementi che, se confermati - nonostante non spostino pressoché nulla sul fronte dell'individuazione di un possibile assassino -, aprirebbero all'ennesima condizione già ampiamente dibattuta: in questo caso ci sarebbero un'infinità di omissioni e, tra il marasma provocato dal chiacchiericcio, una marea di cose importanti non riferite a chi indaga. [continua]