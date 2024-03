"Quella in piazzale Gioberti è Liliana", la prova schiacciante è made in Hollywood

TRIESTE - Ci sono casi in cui la tecnologia manovrata da una mano esperta può venire in aiuto agli investigatori per fugare ogni dubbio e, soprattutto, mettere di fronte all'evidenza i professionisti dello scetticismo. C'è voluto un video realizzato dal triestino Daniele Auber, mago degli effetti speciali che ha lavorato per l'industria cinematografica di Hollywood, Netflix e chi più ne ha più ne metta, per esibire quella che da più parti è stata definita "la prova schiacciante" del passaggio di Liliana Resinovich in piazzale Gioberti, la mattina del 14 dicembre 2021. Il video, mandato in onda nella serata di ieri 27 marzo da Chi l'ha visto, non schiaccerebbe però il lavoro degli investigatori (che non hanno nessun dubbio che quella figura ripresa dall'autobus della Trieste Trasporti fosse la sessantatreenne ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022), bensì le convinzioni di chi sostiene che la silhouette registrata non corrisponda a Liliana.

La spazzatura, la luce e la borsetta

Daniele Auber ha messo a confronto le due figure - quella ripresa dalle telecamere della scuola di polizia di San Giovanni e quella del mezzo del trasporto pubblico - e le ha sovrapposte. Prima di avvicinarle ha tolto alla Liliana di via Damiano Chiesa le borse della spazzatura, "inondadola" con una luminosità molto simile a quella che si può osservare in piazzale Gioberti. Non solo. Auber ha anche "sistemato" la borsetta che la moglie di Sebastiano Visintin portava a tracolla quel giorno, mettendola in posizione pressoché uguale rispetto a come si vede nella figura in transito davanti alla chiesa di San Giovanni. "Se portiamo (in piazza) il nostro personaggio misterioso - dice Auber - vediamo che le due figure combaciano perfettamente". Inoltre, per spazzare via i dubbi sull'altezza di Liliana, Auber traccia alcune linee che riportano esattamente l'altezza delle persone che stanno camminando qualche metro davanti a Liliana. Un lavoro che Auber, residente negli Stati Uniti da moltissimi anni, ha inviato a Chi l'ha visto, in quanto vero e proprio fan della trasmissione condotta dalla Sciarelli.