Partita la raccolta per il restauro delle lance storiche del nautico di Trieste

TRIESTE - L'Isis nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" vuole restaurare due storiche lance, "Tiziana" e "Minea", messe in acqua cinquant'anni fa. Attraverso la piattaforma di crowdfunding Ginger, l'obiettivo è quello di raggiungere 20 mila euro, come primo obiettivo. Il progetto riguarda il restauro straordinario delle due lance a remi storiche dell'istituto che questo anno compie 270 anni. I fondi raccolti serviranno per ricostruire le parti dello scafo danneggiate, per acquistare remi nuovi e per il rifacimento degli ormeggi antistanti la banchina. L'obiettivo è quello di restaurare i natanti entro la fine del mese di giugno. Il 21 marzo 2024 è stata inaugurata la nuova stazione a mare del Nautico. "Vogliamo coinvolgere tutti gli studenti del nostro istituto - così si legge sul sito della piattaforma dedicato a questo progetto - per contrastare la dispersione scolastica, promuovere la parità di genere ed organizzare delle uscite con le lance a remi. ll nostro obiettivo è promuovere infatti l'istruzione di qualità insieme con la salute e il benessere dei nostri allievi di oggi e delle future generazioni. Naturalmente i progetti puntano a raggiungere una piena e completa parità di genere, dando una svolta contemporanea a un progetto che in passato coinvolgeva soprattutti allievi maschi". Altro obiettivo è quello di tornare ad organizzare la "Kutterpullen", una manifestazione nata come addestramento alla soppravvivenza in mare in caso di naufragio, presso le scuole nautiche del nord Europa, e coinvolgere gli istituti nautici di tutta Italia oltre a quelli sloveni, croati, montenegrini, albanesi e tedeschi. "Vogliamo permettere a tutti gli studenti del nostro istituto di effettuare un'uscita in barca a remi e ripristinare la squadra di voga rappresentativa del Nautico.Vorremmo organizzare una manifestazione competitiva la domenica prima della Barcolana o nel mese di maggio come si era solito fare in concomitanza della Festa della Sensa nel gemellaggio adriatico".

