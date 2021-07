Riaperta la galleria di Montebello in entrambi i sensi di marcia

Come anticipato da una nota del Comune oggi, mercoledì 21 luglio, sono stati completati i lavori di messa in sicurezza e la galleria riapre al traffico

"Riaperta la Galleria di Montebello. Terminati i lavori di messa in sicurezza, continua il confronto tecnico tra uffici e impresa per l’avvio dei lavori di riqualificazione". L'annuncio è stato postato sui social questa mattina presto dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Come annunciato dal Comune in una nota nei giorni scorsi, la circolazione è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia dopo la chiusura, la scorsa settimana, per la caduta di alcuni calcinacci dal soffitto.