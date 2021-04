Riapertura scuole al 100%, Fedriga: "Scelta che mi preoccupa"

Da lunedì 26 il Governo ha intenzione di far tornare in presenza al 100% gli studenti delle superiori. Una scelta che, come riportato dall’Ansa, non convince il Presidente Massimiliano Fedriga. "La riapertura delle scuole è la scelta che mi preoccupa di più - ha dichiarato intervenendo venerdì sera a Radio24 -.C'è una organizzazione importante che va allestita, un "limite fisico"".

"L'importante è che poi non si dia la responsabilità agli enti locali - ha aggiunto -. Per avere un autobus serve più di un anno; si possonoutilizzare bus turistici ma non nelle aree urbane. Mi auguro che il Governo avendo preso questa scelta proponga anche le soluzioni".