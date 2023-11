Beccato in treno con merce rubata e documenti falsi, era ricercato: arrestato 28enne

GORIZIA - Ricercato in Germania, viaggiava sul treno con documenti falsi, merce rubata, 2mila euro in contanti e oggetti per lo scasso: è stato così arrestato dai carabinieri di Gorizia. E' successo il 25 ottobre scorso, sul treno Regionale Venezia-Trieste, durante un controllo di routine sul convoglio in arrivo da Udine, nei pressi del capoluogo isontino. Gli operatori della polfer di Gorizia si sono insospettiti dopo aver controllato il documento di un cittadino straniero il cui atteggiamento aveva richiamato la loro attenzione. La carta d’identità era contraffatta e intestata a un cittadino polacco per il quale risultava attiva una segnalazione Schengen. L'uomo, con un altro nome, era ricercato dalle autorità tedesche ai fini estradizionali.

E' stato accompagnato presso gli uffici della polfer e, dal rilevamento delle impronte digitali, i data base della polizia hanno rivelato il profilo di una seconda persona, un cittadino della Repubblica Federale Russa, ventottenne, residente in Croazia e già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Roma ed eseguito nel marzo del 2020 mediante imbarco aereo diretto in Russia. Il giovane, capace di comprendere sia l’italiano che l’inglese, a quel punto è stato perquisito. Dal controllo sono emersi un ulteriore passaporto romeno, anch’esso contraffatto, oltre 2000 euro in contanti, un cellulare, diverse carte di debito e sim card telefoniche, un notebook, una telecamera portatile, un notevole quantitativo di capi d’abbigliamento firmati di grande valore, anche da donna. Aveva con sé anche gioielli, e numerosi attrezzi atti allo scasso come grimaldelli, chiavi alterate e calamite.

Al termine delle formalità di rito il giovane è stato dunque arrestato per i reati di possesso di documento di identità falsi, ricettazione, possesso di grimaldelli e inottemperanza al provvedimento di espulsione in quanto rientrato in Italia prima dei 5 anni previsti e senza autorizzazione. Lo straniero è stato infine arrestato e portato in carcere a Gorizia.