Ricreatori invernali: pochi giorni all'avvio delle iscrizioni

Aperte da giovedì primo settembre le domande di iscrizione aI servizio di Ricreatorio Invernale - anno educativo 2022/2023. Lo annuncia il Comune di Trieste, confermando che i ricreatori riprenderanno ufficialmente l'attività il giorno 7 settembre 2022. Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni non compiuti, anche non residenti nel Comune di Trieste, che potranno trovare nelle ore pomeridiane un servizio di intrattenimento ludico - educativo con contesti di crescita personale e di gruppo e occasioni di incontro e dialogo con personale qualificato. Le attività vanno dallo sport, alla musica, dal teatro ai laboratori di ceramica e falegnameria.

Gli educatori dei 13 ricreatori comunali sono a disposizione delle famiglie per ogni dubbio o curiosità sull'organizzazione del servizio. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente ON-LINE, attraverso il sito sito www.triestescuolaonline.it, utilizzando: - le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it - le credenziali CIE (Carta d’Identità Elettronica): per informazioni a riguardo consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it