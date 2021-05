Trieste fa ripartire le crociere in Adriatico: la prima è la Costa Luminosa

Costa Luminosa riparte oggi dal porto di Trieste. È la seconda nave della compagnia a riprendere a operare nel 2021, su un totale di quattro previste per la prossima estate, e la prima in assoluto a riprendere le crociere nel Mar Adriatico e in Grecia. L’itinerario di Costa Luminosa, di una settimana, prevede, oltre a Trieste, visite a Bari e in quattro splendide destinazioni greche: Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia. Sarà disponibile per tutta la prossima stagione estiva e per parte dell’autunno, sino a metà novembre 2021, per un totale di 27 crociere.

“Con la ripartenza di Costa Luminosa riportiamo finalmente le crociere anche nel Mar Adriatico e in Grecia, una delle destinazioni turistiche più richieste in Europa, rimettendo in moto anche nella parte orientale del Mediterraneo un settore di grande importanza per l’economia di molti Paesi europei, a cominciare dall’Italia. Per dare un’idea, prima della pausa per l’emergenza Covid, la nostra compagnia generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi di euro, creando oltre 63.000 posti di lavoro” - ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. “Siamo particolarmente lieti di riprendere proprio da Trieste, una città che ci ha sempre accolti in maniera splendida, e che sarà il porto di partenza di Costa Luminosa non solo quest’anno, ma anche nel 2022. Guardiamo con ottimismo al futuro e ricominciamo a lavorare per rendere Trieste ancora più centrale e strategica per le crociere, attraverso uno sviluppo che sia sostenibile e in grado di offrire una guest experience di qualità”.

Protocolli e procedure

Le procedure sanitarie e di sicurezza delle navi Costa sono state rafforzate grazie all’adozione del Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano e ogni volta che si scende e si rientra in nave, o che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

Il commento del sindaco Dipiazza e dell'assessore Roberti

“Trieste saluta con piacere il ritorno delle navi della Costa Crociere. In questi anni abbiamo portato avanti una collaborazione molto importante che si è concretizzata con la presenza nel nostro golfo e nella nostra bella città delle meravigliose navi della Costa. Trieste è una città a vocazione turistica e questa importante presenza ci onora, ci gratifica per il lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto significa che stiamo ripartendo” -ha dichiarato il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

“La ripresa dell’attività di Costa Crociere da Trieste è uno dei tanti segnali che in questi giorni contribuiscono a delineare la prospettiva di riavvio delle attività economiche ed in particolare del turismo" così l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. "Trieste e i capoluoghi d’arte hanno oltremodo patito la crisi pandemica, ma stanno finalmente arrivando le prenotazioni e lentamente c’è un ritorno alla normalità anche nella proposta di eventi. Trieste e l’intero Friuli Venezia Giulia sono quindi pronti ad accogliere i turisti, forti anche di una percezione di sicurezza che la nostra regione trasmette. Qui c’è un alto senso di rispetto delle regole, un’accelerazione della campagna vaccinale e una gestione della pandemia che ci stanno rapidamente portando a livelli da zona bianca. Speriamo davvero che oggi con Costa Luminosa si sciolgano anche gli ormeggi di una ritrovata piena libertà”.