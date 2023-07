Riprese film con John Cena, strade chiuse tra viale Miramare e rive: ecco i dettagli

TRIESTE - Ancora riprese a Trieste per le grandi piattaforme online, tra fine luglio e inizio agosto si girerà nel capoluogo giuliano il film d’azione americano "Heads of State – HOS” con John Cena, Idris Elba e Priyanka Chopra Jonas, prodotto dalla Stately Productions di Londra per Amazon Prime Video, il Comune di Trieste ha emanato l’Ordinanza temporanea in linea di Viabilità N. 741-23 valida in varie località del territorio comunale per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle riprese del film da svolgersi nelle giornate di: giovedì 27 luglio, venerdì 28 luglio, sabato 29 luglio, lunedì 31 luglio, martedì 1 agosto, mercoledì 2 agosto, giovedì 3 agosto, venerdì 4 agosto, sabato 5 agosto, domenica 6 agosto, lunedì 7 agosto, martedì 8 agosto, mercoledì 9 agosto e giovedì 10 agosto 2023 (esclusivamente tra le ore 6,30 e le ore 20,00 e prorogabile ad una successiva giornata in caso di avverse condizioni atmosferiche e/o imprevisti) per lo spostamento veicoli di scena, non immatricolati. Ecco i dettagli:

- Istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale - domenica 30 luglio 2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal del “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center - Centro Congressi - viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del Porto Vecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo:viale Miramare – piazza Della Libertà – largo Città Di Santos(set);

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale- lunedì 31 luglio2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal del “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center - Centro Congressi - viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del PortoVecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo:viale Miramare –piazza Della Libertà –corso Cavour – piazza Duca Degli Abruzzi–riva Tre Novembre – riva Caduti Per l’Italianità – riva Del Mandracchio – via Di Mercato Vecchio – via Dell’Orologio(set);

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale– martedì 1 agosto 2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal del “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center - Centro Congressi - viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del PortoVecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo: viale Miramare –piazza Della Libertà – largo Città Di Santos (set) – corso Cavour – piazza Duca Degli Abruzzi–riva Tre Novembre – riva Caduti Per l’Italianità – riva Del Mandracchio – riva Nazario Sauro –riva Tommaso Gulli – riva Grumula – via Ottaviano Augusto (altro “Campo Base”) – salita Al Promontorio – via Del Lazzaretto Vecchio – piazza Venezia – via Luigi Cadorna – via San Giorgio – piazza Attilio Hortis(set):

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale – mercoledì 2 agosto e giovedì 3 agosto 2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center -Centro Congressi -viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del Porto Vecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo: viale Miramare – piazza Della Libertà – corso Cavour – piazza Duca Degli Abruzzi –riva Tre Novembre – piazza Nicolò Tommaseo – via Del Canal Piccolo – piazza Della Borsa – corso Italia – piazza Carlo Goldoni – via Silvio Pellico – galleria Scipio De Sandrinelli – piazza Del Sansovino – via Capitolina – piazza Della Cattedrale(set)

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale– sabato 5 agosto e domenica 6 agosto 2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal del “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center -Centro Congressi - viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del PortoVecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo: viale Miramare – piazza Della Libertà – largo Città Di Santos(set);

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale – lunedì 7 agosto2023 e giovedì 10 agosto 2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center - Centro Congressi - viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del Porto Vecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo: viale Miramare – piazza Della Libertà – corso Cavour – piazza Duca Degli Abruzzi –riva Tre Novembre – riva Caduti Per l’Italianità – riva Del Mandracchio – via Di Mercato Vecchio – via Armando Diaz(set)

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da agenti della Polizia Locale– martedì 8 agosto e mercoledì 9 agosto 2023 e per il tempo strettamente necessario al transito dei convogli – sia in andata che in ritorno con partenza dal del “Campo Base” individuato al TCC (Trieste Convention Center - Centro Congressi - viale Miramare, 24/2) all'interno del comprensorio del Porto Vecchio (limitatamente alla parte di competenza del Comune di Trieste) e percorso lungo: viale Miramare – piazza Della Libertà – corso Cavour – piazza Duca Degli Abruzzi (set).