Rissa in un bar a Gorizia: quattro minori e un adulto denunciati

TRIESTE - Una rissa per futili motivi in un bar del centro di Gorizia ha visto coinvolti quattro minori stranieri e un maggiorenne italiano, tutti e cinque denunciati dalla polizia. Il fatto è successo lo scorso 4 gennaio ma la notizia è trapelata solo ora. I controlli si sono intensificati nell'ultimo trimestre a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini, in relazione a episodi di disturbo verificatisi nella zona pedonale del centro, per questo il personale della Questura di Gorizia è riuscito a intervenire prima che la situazione degenrasse. Negli ultimi tre mesi sono state controllate oltre mille persone, di cui 256 con precedenti nelle banche delle forze di polizia. Tra questi molti minori, in prevalenza stranieri, a volte provenienti dai centri limitrofi o da altre province. La polizia anticrimine della questura ha immediatamente avviato, nei confronti dei giovani responsabili di atti di degrado urbano, i procedimenti per l’emissione del daspo urbano, che comporta il divieto di accesso a particolari aree e pubblici esercizi per un periodo da uno a tre anni.