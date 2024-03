Seconda rissa in poche ore, spuntano due coltelli, circondato il giardino pubblico

TRIESTE - La segnalazione di una rissa al giardino pubblico de Tommasini tra una ventina di persone ha fatto scattare l'allerta tra le forze dell'ordine, con almeno cinque equipaggi tra polizia di Stato e carabinieri che verso le 18 di oggi 24 marzo sono intervenuti, indossando i giubbotti antiproiettile, all'interno dell'area verde del centro città. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa. Prima di giungere all'ingresso di Giulia, i tre equipaggi della Squadra volante si sono fermati in via Battisti per indossare lo speciale equipaggiamento. Sul posto anche i militari dell'Arma, in ausilio al personale della questura. Una volta all'interno del giardino le forze dell'ordine hanno fermato per un controllo una persona, un uomo di mezza età intento a giocare a ping pong, che ha riferito di una rissa tra una ventina di persone, presumibilmente di origine asiatica. Secondo quanto si apprende, nella versione riferita dal testimone, durante la rissa sarebbero spuntati anche due coltelli. I soggetti coinvolti si sarebbero allontanati dalla zona dei fatti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Si tratterebbe, ove fosse confermata la versione del testimone, del secondo episodio violento in poche ore. Nel pomeriggio di oggi tra le sette e le otto persone si sono affrontate a colpi di bottiglie in piazza dei Volontari giuliani. Teatro dell'episodio è stata la zona a ridosso del viale XX settembre, molto vicina alla grata d'ingresso della circonvallazione ferroviaria sotterranea. Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena in cui è rimasto ferito un giovane uomo (di nazionalità georgiana), portato a Cattinara dal 118 per un lieve taglio al volto.