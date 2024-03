Ancora violenza in pieno giorno, rissa a colpi di bottigliate in piazza Volontari giuliani

TRIESTE - Ennesima rissa in città. Il teatro dell'episodio avvenuto verso le 16:20 di oggi 24 marzo è stato il giardino di piazza dei Volontari giuliani. Tra le sette e le otto persone si sono affrontate a colpi di bottiglia, di cui una è stata spaccata in testa ad uno dei soggetti coinvolti. Almeno una persona è rimasta lievemente ferita al volto. Si tratta di un cittadino georgiano, portato all'ospedale di Cattinara in codice verde. La polizia ha fermato per i dovuti controlli una persona. La rissa è scoppiata nei pressi della zona parallela al viale XX settembre, poco distante da dove si trova la grata d'ingresso della circonvallazione ferroviaria sotterranea. I fatti sono durati qualche minuto, poi le persone si sono spostate dalla zona. Sul posto sono giunti tre equipaggi di polizia che, prima di fermarsi nella piazza oggetto del violento episodio, hanno controllato la zona di via Bonomo (area dove nel passato si sono verificate numerose risse) e il parcheggio all'aperto di via Pindemonte.

Le testimonianze

Secondo una testimonianza oculare raccolta da chi scrive, "la rissa è scoppiata tra sette otto persone. Sono volate alcune bottiglie, una ha colpito in testa una persona. C'erano anche due bambini molto piccoli lì vicino. Tutte le persone erano di carnagione chiara". Così un'altra persona residente in zona: "Ormai siamo abituati, vengono a spacciare (droga nda) nella piazza, basta andare un po' più in su, verso via Bonomo. I covi sono lì, uno a destra e uno a sinistra. Anche se ho detto che siamo abituati, la verità è che non ne possiamo più". Nel recente passato sono numerosi gli episodi andati in scena nella zona che insiste tra piazza dei Volontari giuliani e quella del centro commerciale Il Giulia. Circa un'ora dopo ai fatti di piazza dei Volontari giuliani la polizia e i carabinieri hanno circondato il giardino pubblico de Tommasini per la segnalazione di un'altra rissa. Nell'occasione è stata fermata per un controllo una persona, intenta a giocare a ping pong sui tavoli pubblici. Al momento non si sa se i due episodi possano essere collegati.