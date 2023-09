Rissa in piazza Libertà, due persone all'ospedale

TRIESTE - Attimi di tensione in piazza Libertà, dove nella mattinata di oggi, 10 settembre, si è verificata una rissa con feriti. Intorno alle 10:30, due persone hanno aggredito un ragazzo afgano colpendolo con una bottiglia rotta e causandogli diverse lesioni alla testa. A rimanere ferito, anche un uomo di origine moldava che, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe intromesso nella rissa. Il fatto si è verificato di fronte alla stazione ferroviaria, nei pressi di una fermata dell'autobus. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del 118, che hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Cattinara. Il giovane afgano non è in pericolo di vita. I due aggressori si sono dileguati.