Violenta rissa tra Fabio Tuiach e il titolare di una ferramenta

TRIESTE - Una discussione degerata in rissa è avvenuta oggi tra l'ex consigliere Fabio Tuiach e il titolare della ferramenta di via Ginnastica, Thomas Versa. Secondo quanto riportato dal Piccolo, l'episodio è accaduto oggi, intorno a mezzogiorno e, come confermato dalla polizia, risulta coinvolto anche il fratello del titolare. Secondo le ricostruzioni della polizia, Tuiach avrebbe sferrato un primo schiaffo all'interno del negozio, poi sarebbe uscito fuori e Versa lo avrebbe seguito insieme al fratello. La lite tra i tre è avvenuta all'esterno del negozio. Stando a quanto riporta il quotidiano, le versioni dei due differirebbero tra loro e Versa sostiene che Tuiach abbia colpito anche il suo cane. Il 118 non è intervenuto ma i due si sarebbero recati entrambi al pronto soccorso. Al momento non è stata sporta alcuna denuncia alla polizia.