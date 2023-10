Borgo Teresiano violento, tre contro uno a colpi di bottiglia, ecco cosa è successo

TRIESTE - Può essere considerato un fatto normale l'aggressione perpetrata da tre minorenni egiziani ai danni di un richiedente asilo di origine afghana, in pieno centro a Trieste, verso le 12 di un tranquillo martedì di fine ottobre? La risposta è no, anche se prima di ogni affrettata conclusione sarà bene aspettare il responso del Radiomobile dei carabinieri di via Hermet, chiamato a fare luce sull'ennesimo far wests scoppiato in città. I militari hanno immediatamente fermato il trio (ospite di una struttura per minori non accompagnati ndr), per poi portare i tre giovani in caserma per un primo interrogatorio. Per tutti e tre l'accusa è di lesioni. L'aggredito si trova invece ricoverato all'ospedale di Cattinara. Non è in gravi condizioni, ma è stato vittima di una brutale aggressione a colpi di bottiglia.. L'Arma intende sentirlo al più presto, proprio per cercare di far luce sulle ragioni che hanno scatenato l'episodio. "Si stavano massacrando" così una testimonianza raccolta da TriestePrima.

Cosa c'è dietro alle risse?

Si tratta di un regolamento di conti? Ci sono alcune questioni irrisolte legate a qualche attività illegale? C'è qualcosa di oscuro dietro all'aggressione? Al momento ogni pista rimane aperta. "La situazione dell'ordine pubblico è preoccupante e la denunciamo da tempo - così Lorenzo Tamaro del Sindacato autonomo di polizia -, non servono solo più uomini delle forze dell'ordine, ma serve dare loro anche l'autorevolezza di un tempo. Ci vogliono norme che diano la possibilità di essere efficaci nel contrastare atti criminali come questi. Il tutto deve essere accompagnato da una giustizia diversa da quella attuale". L'ultima rissa a Trieste è andata in scena sabato sera in piazza della Borsa. In quel caso erano stati fermati due giovani di origine kosovara e un coetaneo di nazionalità albanese. Il far west, in tale occasione, era scoppiato a causa dei fumi dell'alcool. O forse altro, chi lo sa.