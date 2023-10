Rissa in pieno centro, la testimonianza: "Si stavano massacrando, ho avuto paura"

TRIESTE - "Si stavano massacrando. Le grida le abbiamo sentite tutti, anche perchè era pieno giorno". Inizia così il racconto di una testimone che, questa mattina, si trovava in via Mercadante dove, intorno alle 12, è scoppiata l'ennesima rissa in pieno centro. "Ho visto tre giovani stranieri sulla ventina che si stavano massacrando - racconta -. Poi uno di loro ha tirato fuori una bottiglia o un bicchiere di vetro e ha colpito alla testa uno degli altri due. Ho sentito il rumore del vetro. Lo abbiamo sentito tutti". Stando al racconto della testimone, ad un certo punto è intervenuto un poliziotto e i tre sono scappati in via Milano, dove stati fermati dai Carabinieri. "E' successo tutto in pochi secondi - aggiunge -. Ho avuto paura. Non sapevamo cosa fare se non aspettare che tutto finisse". Sul posto sono ancora visibili le macchie di sangue e i frammenti di vetro.