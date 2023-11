Ancora violenza in centro, rissa in via San Lazzaro, in due a Cattinara

TRIESTE - Due persone di origine straniera sono finite all'ospedale di Cattinara per le lesioni riportate in occasione di una rissa scoppiata in via San Lazzaro nella tarda serata di ieri 31 ottobre. La coppia, rispettivamente un cittadino georgiano e un uomo di nazionalità marocchina, è stata soccorsa dai sanitari del 118, accorsi sul posto con una ambulanza. Sul posto anche il Radiomobile dei carabinieri e la polizia locale. Ignote le ragioni che hanno portato all'ennesima violenta lite in pieno centro. Uno dei due protagonisti, secondo quanto si apprende, ha riportato una brutta ferita alla gamba. Non sono in gravi condizioni. L'ennesimo episodio violento in Borgo Teresiano. Solamente nella mattinata di ieri tre giovani egiziani (ospiti di una struttura per minori non accompagnati) si erano scagliati contro un trentaquattrenne afghano a colpi di bottigliate. L'uomo era stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso di Cattinara. I tre, fermati dai carabinieri e portati in caserma, erano stati denunciati a piede libero per lesioni. Una scia di violenza che non conosce tregua.