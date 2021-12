Degente a Cattinara, sorpreso a rubare negli spogliatoi dei sanitari, denunciato

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato e sostituzione di persona un triestino nato nel 1956. Degente in un reparto, si è introdotto negli spogliatoi del personale sanitario all’interno dell’ospedale di Cattinara e ha rubato degli oggetti. Nel suo zaino è stata trovata anche la divisa sanitaria intestata a un medico. Una volta scoperto, è stato richiesto l’intervento di una Volante. Agli operatori ha esibito anche una tessera sanitaria intestata ad altra persona. Dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.