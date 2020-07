Tenta di rubare una motrice dalla ditta per cui lavora: denunciato autista

Un'autista tenta di rubare una motrice dalla ditta di trasporti per cui lavora, ma viene rintracciato dalla Polizia e denunciato per appropriazione indebita. Si tratta di un cittadino serbo di 56 anni che, privo di alcuni requisiti per la guida di mezzi pesanti, ieri si è appropriato della suddetta motrice e si è allontanato dal parcheggio antistante la risiera di San Sabba, dove il mezzo era posteggiato. Sono stati allertati gli equipaggi sul territorio ed è stato informato il Coa (Centro Operativo Autostradale) che ha accertato la presenza del mezzo in A4. Grazie al Gps l'uomo è stato ritrovato nei pressi di Godega di sant'Urbano, in provincia di Treviso, da una pattuglia della Polizia stradale. Dopo le formalità di rito è stato denunciato e sanzionato per una serie di contravvenzioni al codice della strada, mentre la motrice è stata restituita al responsabile della ditta di Autotrasporti, che ieri mattina si era recato in Questura a Trieste per segnalare l'episodio.

