Rubata una lapide della Grande guerra in Carso

TRIESTE - E' stata rubata una lapide nel Comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri a Fogliano Redipuglia. A renderlo noto è Marta Lollis, la presidente della locale Pro Loco che gestisce da anni il comprensorio, parlando di "Un episodio triste e, a dirla tutta, spregevole". La scomparsa è stata segnalata qualche giorno fa dall’Esperto Grande Guerra Marco Pascoli durante un’escursione. Lo stesso Pascoli ha riferito al sodalizio che, a suo dire, visto che la terra è ancora scura, la lapide è stata asportata di recente. A scalpellarla probabilmente colui il cui nome compare sulla pietra: Bologna G. G. Carlo forse del secondo reggimento del 24esimo battaglione della brigata Modena. La lapide vicino, invece, è della Brigata Chieti. In tutto si tratta di cinque lapidi nel Comprensorio.

"Intendevamo valutare la denuncia alle autorità - spiega Lollis -, cosa che faremo non appena terminato gli impegni a Roma, ma è chiaro che il clamore mediatico, come ci ha confermato il dottor Pascoli, può aumentare il rischio di emulazione che noi vorremmo evitare", prosegue Lollis confemando che "chiariremo con gli enti preposti una nuova e più adeguata sistemazione". In questi giorni, la Pro Loco Fogliano Redipuglia è impegnata a Roma per un’audizione in Senato nell’ambito della discussione in settima commissione sul ddl “875 - patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima Guerra mondiale” proposto dalla senatrice Francesca Tubetti di Redipuglia.