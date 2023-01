L'agguato, la colluttazione e i colpi di pistola: ecco cosa è successo a Rupinpiccolo

RUPINPICCOLO (Trieste) - Probabilmente Fabio Galgaro è vivo solo perché la pallottola, partita dopo uno dei due colpi di pistola esplosi dal rapinatore, non ha interessato organi vitali. Ha oltrepassato la zona del collo ed è uscita dalla schiena. Qualche centimetro più in là e l'ennesimo fatto di cronaca nera in provincia di Trieste, si sarebbe trasformato in un vero e proprio dramma. L'imprenditore residente nel paese situato nel comune di Sgonico è ricoverato all'ospedale di Cattinara e le sue condizioni, stando alla nota di Asugi, sono in miglioramento. Secondo quanto apprende TriestePrima da fonti sanitarie, oltrepassando il corpo del sessantaseienne, il colpo di pistola ha prodotto un foro che sarebbe compatibile con un proiettile di piccolo calibro. Tra Galgaro e il rapinatore, secondo quanto riporta Il Piccolo l'uomo sarebbe stato "incappucciato", ci sarebbe stata una collutazione.

Rapinatore in fuga

Galgaro è stato derubato del Rolex che portava al polso. Prima dei colpi d'arma da fuoco il rapinatore avrebbe intimato all'imprenditore di consegnare dei soldi. Più volte. In maniera violenta e decisa. Un agguato, insomma, in piena regola. Sul posto tra ieri sera e questa mattina gli uomini della Squadra mobile della questura di Trieste, personale della polizia scientifica. E' stato utilizzato un metal detector per cercare di rinvenire i bossoli. Grande sgomento tra i residenti di Rupinpiccolo, per un caso che la sindaca di Sgonico Monica Hrovatin ha definito isolato, ma "gravissimo. Metteremo a disposizione le telecamere di sorveglianza presenti sul territorio del comune". Gli investigatori attendono quindi di parlare con Galgaro per ottenere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Nesssuna traccia del rapinatore.