Sardegna e Ungheria più vicine, annunciati i voli per Olbia e Budapest

TRIESTE - Budapest e Olbia. Ryanair annuncia altre due rotte aeree che collegheranno le rispettive località dall'aeroporto di Ronchi dei legionari. Il lancio di queste rotte per Budapest si aggiunge alle cinque nuove rotte annunciate la scorsa settimana come parte della nuova base “Gamechanger” a Trieste. Questa crescita record e sette nuove rotte per la prossima estate sono, come si legge nella nota stampa, "il risultato diretto della coraggiosa decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di abolire l'addizionale municipale sul turismo". Così Jason McGuinness, di Ryanair. “Chiediamo ora allo Stato italiano, e in particolare ai governi di Sardegna e Sicilia, di abolire questa tassa eccessiva che serve solo a ostacolare la connettività e la crescita economica soprattutto nelle regioni italiane e nelle isole".

Nel caso in cui il governo Meloni decidesse di abolire la tassa, Ryanair fa sapere che "risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte". Queste le parole di Marco Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport. "Le prospettive di crescita dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia sono ora estremamente interessanti, l’incremento strutturale e costante della connettività aerea apre significative opportunità di miglioramento della mobilità per i cittadini e per lo sviluppo delle attività produttive regionali".