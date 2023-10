Ater, rimessi a nuovo i primi cinque alloggi in via Piero della Francesca

TRIESTE - Sono stati presentati oggi, 31 ottobre, i lavori di riqualificazione edilizia dei primi cinque alloggi dello stabile di via Piero della Francesca, 4. I dettagli del progetto sono stati illustrati dall' assessore ai Lavori pubblici e Grandi Opere, Elisa Lodi, e il Presidente di Ater Trieste, Riccardo Novacco. La ristrutturazione si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del rione di San Giovanni grazie al progetto PINQuA, finanziato con fondi del PNRR per oltre 16 milioni di euro, che prevede ulteriori lavori di riqualificazione nella zona, inclusa la ristrutturazione di vari stabili, la creazione di nuove aree verdi, spazi per orti urbani e la realizzazione della Casa delle Associazioni.

L'opera attuale, eseguita dall'impresa CP Costruzioni S.r.l., consiste nel ripristino di cinque alloggi, il ripristino del piano seminterrato e la sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi elementi a taglio termico. Particolare attenzione è stata rivolta all'abbattimento delle barriere architettoniche, con la creazione di un alloggio al piano rialzato destinato ai diversamente abili. L’Ater di Trieste, nell'ambito di un progetto futuro di recupero dello stabile, ha previsto l'installazione di un ascensore che renderà l'alloggio completamente accessibile.

"Ringrazio gli uffici comunali dei Lavori pubblici e dell’Edilizia per l’intervento di ristrutturazione eseguito con un finanziamento regionale per un importo complessivo di 684.000 euro che riguarda in questa prima fase 5 alloggi, uno dei quali destinato a persone diversamente abili - ha spiegato l'assessore Lodi -. La riqualificazione edilizia dei cinque alloggi si inserisce di fatto – ha proseguito Lodi - in un progetto più ampio che stiamo realizzando in sinergia con l’Ater e che consiste nel progetto PINQua, finanziato con fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per oltre 16 milioni di euro. Il progetto per quanto riguarda la fase realizzativa e la progettazione è seguito direttamente da Ater”.

“Il progetto PINQuA – ha rilevato il Presidente di Ater Trieste, Riccardo Novacco - rappresenta una sinergia intelligente tra Comune di Trieste e Ater: attraverso questo contributo regionale è stato dato avvio a una serie di interventi che poi proseguiranno grazie ai contributi da oltre 16 milioni di euro che sono arrivati dal progetto PINQuA. Il soggetto attuatore è Ater Trieste e ora prenderemo in consegna dal Comune questo stabile dove eseguiremo l’infrastrutturazione, realizzeremo un ascensore all’interno e opereremo il rifacimento della facciata”.il progetto PINQuA prevede altri lavori nel rione, inclusi quelli in via Caravaggio e via Tintoretto, con una data di completamento prevista per marzo 2026.