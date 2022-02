Sanità, Adesso Trieste: "Poggiana diserta la V Circoscrizione: atto di debolezza irrispettoso"

"Alla fine il Direttore Generale di Asugi Antonio Poggiana non si è presentato in V Circoscrizione per spiegare le ragioni dell’Atto aziendale che dimezza i Distretti sanitari e allontana la sanità dai territori". Lo dichiara una nota di Adesso Trieste, secondo cui "questa mancanza può essere interpretata come segno di arroganza o di debolezza delle argomentazioni alla base del riassetto di Asugi.

“È stato un bell'evento la seduta di ieri sera - commenta la presidente Michela Novel -. Chiara, pacata e illuminante l'illustrazione delle criticità del nuovo atto aziendale da parte della dott.ssa Cogliati Dezza. Spiace, invece, non aver sentito la difesa dell'atto da parte del Direttore Generale dott. Poggiana. Io l'avrei ascoltata volentieri. Immagino ci siano dei motivi che hanno portato a questo atto e mi sarebbe piaciuto venirne a conoscenza, magari il Direttore mi avrebbe anche convinto, in alcuni punti. Invece il fatto che non abbia risposto e che non abbia indicato nessuno come suo sostituto per ieri sera non depone a suo favore. Insomma, siamo lontani dalla carica di idealità che ha portato alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978. Naturalmente sempre pronta ad essere smentita, magari al momento della consegna delle firme che ora siamo ancora più motivati a raccogliere!”.

“OMS definisce la salute ‘uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia’ - sottolinea il capogruppo di Adesso Trieste in V Circoscrizione Federico Zadnich - è di questi aspetti che si deve occupare la sanità: un percorso di accompagnamento e sostegno dei cittadini per fare prevenzione primaria e diagnosi precoci, stando vicino in particolare ai cittadini più fragili - ha affermato - L’emergenza pandemica ha mostrato con chiarezza come la sanità territoriale dia le risposte più efficaci per questo tipo di crisi ed è incomprensibile come Asugi e la Regione, a fronte delle risorse destinate dal Pnrr per le case della salute di comunità, voglia smantellare e depotenziare i nostri Distretti Sanitari. Quello della nostra Circoscrizione, che ora ha una popolazione di riferimento di 60mila cittadini, passerebbe a 146.751 abitanti. Questa scelta scellerata va fermata”. La raccolta firme promossa da sindacati e associazioni continua on line e con banchetti nelle vie di Trieste.