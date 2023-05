Sanità: inaugurato l'Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria a Ronchi dei Legionari

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) – Inaugurato oggi l'Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria (Asap) di Ronchi dei Legionari, al fine di garantire l’assistenza medica primaria alla popolazione. Vi si potranno rivolgere gli utenti già iscritti con medici di famiglia cessati dall’attività e che non siano riusciti ad ottenere l’iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale Sesamo oppure presso il Distretto di riferimento. L’ambulatorio è stato attivato da oggi in vista della cessazione del dottor Valentino Vernole, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi di assistenza primaria. L’ambulatorio sarà collocato in via Duca d’Aosta 12, a Ronchi dei Legionari, con un professionista che, a turno, assicurerà la medesima attività del medico di medicina generale cessato. Presente all'inaugurazione il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana.

L’ambulatorio sarà aperto nei seguenti orari:

Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Martedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 Si ricorda alla cittadinanza che nella giornata di sabato la reperibilità è dalle ore 8.00 alle ore 10.00 Inoltre è possibile contattare l’Ambulatorio Sperimentale di Assistenza Primaria (Asap) al recapito telefonico 331 2306867.