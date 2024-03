Sono 120 le multe elevate dalla polizia locale a febbraio per eccesso di velocità

TRIESTE - Sono 120 le sanzioni per velocità elevate dal quarto distretto dell’Altipiano e dal nucleo tecnologie stradali della polizia locale nel corso del mese di febbraio. Delle 120 infrazioni sanzionate, 88 sono state commesse in strada per Basovizza, 15 in strada regionale Ts 35, direzione Banne, 3 in via San Nazario località Prosecco, in direzione strada Vicentina, 10 lungo la strada regionale Ts 1 - 3 in direzione Prosecco, 2 in località Opicina in direzione di Santa Croce, 5 in località Padriciano - e, infine, 4 in strada regionale 14 in direzione di Sistiana.