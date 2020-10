Torna "Sapori del Carso", l'edizione 2020 sarà dedicata ai grani antichi

Mercoledì 14 ottobre l’Unione regionale economica slovena (SDGZ-URES) ha presentato l’edizione 2020 di Sapori del Carso la quale, giunta ormai alla 19. edizione, raggruppa ristoratori, panificatori, negozi di alimentari e pasticcerie che vogliono valorizzare i sapori del territorio nei propri prodotti e ricette. La conferenza stampa si è svolta da remoto, in ottemperanza alle norme anti-COVID. In sala erano presenti la Presidente della sezione ristoratori della SDGZ-URES, Paola Zivic, e Matteo Feruglio della segreteria organizzativa dell’URES.

Un'edizione dedicata ai grani antichi

L’edizione 2020, che si terrà dal 16 ottobre all'1 novembre, si concentrerà sulla valorizzazione dei grani antichi, che trovano spazio in moltissime antiche ricette carsoline. Negli ultimi decenni questi frumenti sono stati soppiantati da varietà che davano sì un più alto rendimento, ma probabilmente a scapito del gusto e della digeribilità. È giunto quindi il momento di riscoprirli e di premiare gli sforzi dei produttori del Friuli Venezia Giulia che cercano di riportare in auge antichi grani quali per esempio il grano saraceno, il Mais Ros, la Blave di Mortean, il miglio e altri. ‘’Questa edizione è stata portata avanti con non poche difficoltà, ma è nostra ferma convinzione continuare anche in questo momento con una kermesse che dà voce al territorio carsico anche al di fuori dei suoi confini’’, ha spiegato la Zivic. ‘‘Purtroppo abbiamo dovuto limitare le ambizioni che avevamo per il 2020: in primavera abbiamo dovuto cancellare tutta un serie di eventi in Regione e in giro per l’Italia, ma abbiamo lavorato per mantenere viva il momento clou di Sapori del Carso che si svolge nella seconda metà di ottobre di ogni anno, così Zivic.

"Non arrendersi" e amare il territorio

L’edizione di quest’anno vuole essere soprattutto un segnale per i ristoratori, esercenti e produttori locali a non arrendersi di fronte alle indubbie avversità causate dal COVID 19 e che impediscono di esprimere tutte le potenzialità della nostra enogastronomia. ‘’Nonostante le difficoltà che ristoratori, panificatori e commercianti stiamo avendo in questo lunghissimo anno 2020, abbiamo deciso comunque di portare avanti Sapori del Carso anche in questo autunno. Sono ormai quasi venti anni che con questa iniziativa mettiamo in luce il nostro territorio, e non volevamo essere da meno neanche questa volta.’’ ha concluso la Zivic. Infine è intervenuta Barbara Bassi della cooperativa Curiosi di natura che ha illustrato le escursioni guidate “Natura e gastronomia” previste in ottobre e novembre sul Carso triestino e goriziano. La lista degli esercizi aderenti, i menù e la brochure di Sapori del Carso sono disponibili sul sito Internet www.saporidelcarso.net . Si invitano inoltre gli interessati a seguire oltre al sito Internet anche la pagina Facebook di Sapori del Carso: fb.com/okusikrasa.saporidelcarso per scoprire le ultime novità in merito agli eventi collaterali, la cui realizzazione sarà comunque condizionata dalle misure anticontagio in essere.

Trattorie e ristoranti:

Ošterija FERLUGA Ul. | Via Bellavista 12, Conconello~ Ferlugi ~ TS

Tel. +39 347 1396133 dimitriferluga@gmail.com

Trattoria – Gostilna LA LAMPARA Santa Croce - Križ 144 - TS

Tel. 040 220352 www.la-lampara.net - trattorialalampara@tiscali.it

Hotel Ristorante KRIŽMAN Repen 76 ~ TS

Tel. +39 040 327115 www.hotelkrizman.eu ~ info@hotelkrizman.eu

Trattoria – Gostilna GUŠTIN Sgonico ~ Zgonik 3a ~ TS

Tel. +39 040 229123 www.gustintrattoria.com ~ info@gustintrattoria.com

Lokanda DEVETAK Savogna d’Isonzo – Sovodnje ob Soči, San Michele del Carso – Vrh sv. Mihaela, Brežiči 22 ~ GO

Tel. +39 0481 882488 www.devetak.com ~ info@devetak.com

Trattoria – Gostilna SARDOČ Precenico ~ Prečnik 1/ b ~ TS

Tel. +39 040 200871 www.sardoc.eu ~ info@sardoc.eu

Trattoria Sociale GABROVIZZA Gabrovizza /Gabrovec 24

Tel. +39 040 229 6036 gabrovec1902@gmail.com

Trattoria– Gostilna VETO Via di Prosecco 35, Opicina ~ Opčine ~ TS

Tel. +39 040 211629 pizzeriaveto@libero.it

AL REFOLO Hostaria creativa Via IX Giugno 69, Monfalcone – GO

Tel. +39 333 402 2509 alrefolo@yahoo.it

Trattoria gostilna Valeria 1904 Dunajska cesta | Strada per Vienna 52 Opicina ~ Opčine (TS)

Tel. +39 040 9220286 info@trattoriavaleria.it

Trattoria Dal Checo Ul. | Via Peteano 1 Sagrado (GO)

Tel. +39 0481 99290 info@trattoriadalcheco.com

Bar e negozi

Bar ~ Caffè Vatta Via Nazionale / Narodna ulica 38 Opicina ~ Opčine ~ TS

Tel. +39 040 246 1354 Vattacaffe16@gmail.com

Alimentari DESPAR KUKANJA Aurisina Nabrežina 106/b - TS

Tel. 040 200172 www.kukanja.it - info@kukanja.it

Vendita e degustazione vini CHERTI ERNESTO di Chert Miroslav & C. (S.N.C.) Via G. di Vittorio 3/1, TS

Tel. +39 040 820190 ernesto.cherti@gmail.com

SALUMERIA SFREDDO Via Cesare Battisti, 1, Trieste -

Tel. +39 040 764465 - www.sfreddo.it segreteria@sfreddo.it

Panifici - Gelaterie

Pekarna in Slaščičarna COTIČ Savogna d'Isonzo / Sovodnje ob Soči (GO) Via 1° Maggio / Ulica 1. maja 85

Tel. +39 0481 882006 petejanerik@gmail.com



Sladoledarna SOBAN Via Cicerone 10, Trieste,

Tel. +39 391 461 7405 www.gelateriasoban.com - trieste@soban.it