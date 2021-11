Sta per scadere il termine per compilare il Censimento, il Comune: “È per il vostro futuro”

Sta per scadere il termine per la compilazione di una delle due indagini del censimento della popolazione e delle abitazioni: si tratta della rilevazione Areale, con intervista a domicilio, in scadenza il 26 novembre. Areale coinvolge circa 1000 persone e che fino ad ora ha raggiunto l’85% dei selezionati, avvertiti tramite una locandina sulla porta di casa. La seconda rilevazione, più corposa, si chiama Lista e coinvolge circa 7mila persone, avvisate via posta ordinaria, che potranno compilare autonomamente un questionario online. Il termine per la compilazione sul sito con le credenziali è il 13 dicembre, ma fino al 23 sarà possibile provvedere con una telefonata al centro comunale di rilevazione allo 0406755010 o recandosi di persona nella sede di via Ottaviano Augusto 12, dal lunedì al venerdì in orario 9 – 15. Finora hanno risposto all’indagine Lista poco più di 3mila persone, circa il 49% dei 7mila selezionati, e il Comune esorta i rimanenti a provvedere, per il loro stesso interesse.

“Il censimento – ha dichiarato l’assessore ai servizi demografici Michele Lobianco - è necessario per scattare una fotografia della nostra società e consentire agli organi decisori che governano, sia a livello locale che nazionale, di costruire al meglio il futuro della collettività. Solo da una conoscenza approfondita della nostra realtà potranno discendere scelte oculate per lo sviluppo. L’appello è di andare a compilare questo modulo o online o venendo qui personalmente o con un semplice contatto telefonico”.

Il nuovo sistema di rilevazione dell'Istat, avviato tre anni fa, è su base annuale e sostituisce il precedente censimento decennale.