Scalfarotto a Trieste: "Pronto a collaborare con le autorità locali e la comunità slovena"

“Questa prima visita a Trieste, dopo aver ricevuto la delega agli Enti Locali e alle minoranze linguistiche da parte della Ministra Lamorgese, costituisce per me un’importante occasione per avviare una collaborazione con le autorita? locali e la comunita? slovena che auspico continuativa e molto intensa volta ad approfondire problematiche e criticita? di queste realtà territoriali”. – così il sottosegretario Ivan Scalfarotto in visita ufficiale a Trieste –. “riprendere gli incontri fisici e non solo più virtuali e' il modo per manifestare la massima vicinanza del Governo a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per costruire una cultura della legalita? e della sicurezza e per consolidare i rapporti interculturali con la comunità slovena nel nostro Paese. Il tavolo istituzionale con la minoranza linguistica slovena ha rappresentato una preziosa occasione per l'incontro di diverse voci e al contempo è la dimostrazione concreta di un rapporto di fiducia della società civile con le istituzioni in questa meravigliosa, operosa e variegata Regione del Friuli Venezia Giulia.” conclude il sottosegretario Scalfarotto: "Questa è solo una delle prime tappe di un percorso volto a conoscere la ricchezza culturale e sociale delle minoranze linguistiche presenti su tutto il nostro territorio, minoranze che abbiamo il dovere di tutelare ed esaltare in quanto patrimonio storico e umano della Repubblica."

Al tavolo hanno partecipato il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti ed il Prefetto, Rosanna Rabuano, Direttore generale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.