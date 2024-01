Schianto a Sistiana, tragedia sfiorata: tre feriti

Uno schianto tra due auto con importanti danni ai mezzi e tre feriti: è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio. E' successo lungo la statale 14, all'altezza dell'incrocio che porta a Sistiana Mare. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il 118 è intervenuto sul posto con un'ambulanza proveniente da Santa Croce e l'automedica da Opicina. Sono due le persone trasportate a Cattinara in codice giallo e in un caso il ferito (un passeggero) è stato estratto dall'auto dopo che i vigili del fuoco hanno tolto la portiera dalla vettura. Uno dei tre non ha riportato conseguenze tali da essere trasportato in ospedale ed è stato lasciato sul posto. Presenti anche le forze dell'ordine, chiamate dalla centrale operativa Sores di palmanova, che stanno vagliando le cause del sinistro.