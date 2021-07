Venerdì 23 luglio sciopero dei bus, dipendenti della Trieste Trasporti incrociano le braccia

La segreteria regionale USB del settore Trasporti del Friuli Venezia Giulia ha aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 23 luglio. Lo sciopero, della durata di 4 ore, interesserà sia il personale viaggiante che il personale tecnico amministrativo. Per il personale viaggiante, a Trieste lo sciopero avrà inizio alle ore 9 e si concluderà alle ore 13. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero invece riguarderà le ultime 4 ore di servizio. Nel corso della giornata potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto (tra le 9 e le 13) e sia agli sportelli per il pubblico. Prima delle 9 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti.

Lo sciopero è stato indetto contro la nazionalizzazione di aziende e settori strategici, per il superamento dei salari di ingresso per il personale neoassunto, per la riduzione dell’orario di lavoro, contro i contratti atipici e precari, contro ogni discriminazione di genere, per il libero esercizio dello sciopero nei servizi pubblici, per la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, per il blocco dei licenziamenti e per lo sviluppo di adeguati ammortizzatori sociali nel post-pandemia.