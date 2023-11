Sciopero dei treni: cancellazioni e disagi, nuova protesta anche il 1 dicembre

Diversi treni cancellati e disagi nella giornata di oggi in Fvg a causa dello sciopero, indetto dai sindacati a partire da stamattina, giovedì 30 novembre. La protesta è stata organizzata da Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Trasporti e Fast Confsal in seguito al tragico incidente avvenuto due giorni fa in Calabria, dove un treno ha travolto un camion fermo sulle rotaie. Secondo Trenitalia, i treni cancellati solo stamattina sono stati nove, anche se la stima della giornata non è stata ancora stilata. A questi nove treni si sono aggiunti sicuramente quelli attesi in regione che non sono arrivati perché mai partiti. Lo sciopero era stato organizzato dalle 9 alle 17 ma i disagi si sono protratti oltre questo orario. Un altro sciopero è previsto dalle 21 di oggi per 24 ore, indetto dalle sigle sindacali Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. Possibili ripercussioni su frecce, intercity e regionali.