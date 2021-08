Scuola e trasporto pubblico: in arrivo 370 corse aggiuntive in Fvg

Il tetto di riempimento dei mezzi è attualmente fissato all'80%. Pizzimenti: “Scuola in presenza è punto imprescindibile per l’amministrazione”

La ripresa della didattica in presenza al 100% rappresenta un punto imprescindibile per l'Amministrazione regionale: ferma restando l'applicazione di tutti i necessari protocolli di sicurezza per evitare un aumento dei contagi da Covid19, agli studenti va infatti garantito il ritorno in aula e alle relazioni interpersonali dirette con m insegnanti e compagni di classe.

Lo sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Graziano Pizzimenti al termine del vertice tenutosi nel pomeriggio di oggi presso la Prefettura di Trieste in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021/22.



A tal proposito, l'assessore ha rimarcato l'impegno della Regione sul fronte del potenziamento del trasporto pubblico locale: ammontano a oltre 370 infatti le corse aggiuntive organizzate grazie all'intervento dell'Amministrazione, al fine di compensare le limitazioni derivanti dal tetto di riempimento dei mezzi attualmente fissato all'80%.